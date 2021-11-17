Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Konya karayolunda 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay-Sultandağı ilçeleri arasında sis nedeniyle 6 ayrı noktada toplam 15 aracın karıştığı trafik kazaları yaşandı.

Kazalarda yaralanan 5 kişi ambulanslarla, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Belirli bir süre trafiğin kapandığı Afyonkarahisar-Konya kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle 6 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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