Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AA, Mustafa Bayer - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.

Sis dolayısıyla kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title