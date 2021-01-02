Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla araç yoğunluğunun olmadığı Afyonkarahisar-İzmir kara yolu ve kavşak noktalarında sürücülerin, araçlarının dörtlüleri açık halde ve güçlükle ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin gelecek hafta içine kadar devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz