AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor
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AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor

31.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:44

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü.

Şehir içi ve çevre yollarındaki trafikte sürücüler, araçlarının dörtlüleri açık halde ve güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve takip mesafesine dikkatli olmaları konularında sürücüleri uyardı.

AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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