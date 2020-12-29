AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

29.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:45

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezi ve çevre yollarındaki trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin kent merkezinde bir kaç gün daha devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Metin Oktay Domagoj Vida Arda Kardeşler
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:45:52. #1.15#
title