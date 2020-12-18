Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında ölçüldüğü Afyonkarahisar kent merkezi ile Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Eskişehir ve Kütahya çevre yolu güzergahlarında sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Çevre yolları ve kavşak noktalarında sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kent merkezinde pus, çevre yolları güzergahlarında sisin 3-4 gün daha devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, kentin sembolü "Karahisar Kalesi" de sisli havada güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz