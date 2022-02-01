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Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı, Mevlüt Tınas - Yerel
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Afyonkarahisar'da sis etkili oldu Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri de sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis ekipleri araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan haca sıcaklığının eksi 7 dereceyi gösterdiği kentte sisli havaya ve buzlanmaya karşı yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Yerel

Karahisar, Tragger, Yerel, Haber

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