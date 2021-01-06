AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi

06.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:36

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Çevre yolları ve kavşak noktalardaki trafikte sürücülerin araçlarının dörtlüleri açık halde ve güçlükle ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri sis dolayısıyla dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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