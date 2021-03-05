Afyonkarahisar'da sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Gökmen Çiçek, başkanlığında toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda daha önce 1 Mart 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatılan açıklamada, "Gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz