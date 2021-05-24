AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi hakkında işlem başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi hakkında işlem başlattı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sandıklı'da silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu kapsamında 13 şüpheliye ait 21 farklı adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 184 tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve SIM kart ile silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Aramalarla ilgili olarak yakalanan 13 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı