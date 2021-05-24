AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi hakkında işlem başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi hakkında işlem başlattı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sandıklı'da silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu kapsamında 13 şüpheliye ait 21 farklı adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 184 tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve SIM kart ile silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Aramalarla ilgili olarak yakalanan 13 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:26:59. #1.14#

title