Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle samanlığın çatısı uçtu
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Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle samanlığın çatısı uçtu

27.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:21
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle samanlığın çatısı uçtu

Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir samanlığın çatısı uçtu.

Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir samanlığın çatısı uçtu.

Alınan bilgiye göre, Anıtkaya köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mehmet Ali Azbay'a ait yaklaşık 200 metrekare uzunluğundaki samanlığın saçtan yapılan çatısını uçurdu.

Çatının yola düştüğü olayda, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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