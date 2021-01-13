Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
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Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

13.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:52
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

AFYONKARAHİSAR'da dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar süren şiddetli rüzgar, aydınlatma direklerini devirdi, çöp konteynerlerini, kulübeleri ve seyyar simit tezgahlarını yıktı.

AFYONKARAHİSAR'da dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar süren şiddetli rüzgar, aydınlatma direklerini devirdi, çöp konteynerlerini, kulübeleri ve seyyar simit tezgahlarını yıktı.

Kent merkezinde dün gece etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi'ndeki beton aydınlatma direği ortasından bölünerek, yakındaki ağacın üzerine devrildi. Zafer Meydanı'nda bulunan seyyar simit tezgahları, şehir içi yolcu otobüs kartlarının dolum kulübesi, çöp konteynerleri, bazı inşaat malzemeleri, esnafa ait tezgahlar da şiddetli rüzgardan nasibini aldı.Belediye temizlik ekipleri ise kent merkezinde şiddetli rüzgarda yaşanan hasarları temizlemek için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan ekipler yollara dökülen molozları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.


Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:08:41. #1.14#
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