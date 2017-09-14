Afyonkarahisar'da Sıcaklıklar Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan sıcak havanın devam edeceğini bildirdi.



Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta etkisini gösteren sıcak hava dalgasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bildirildi.



Yarından itibaren sıcak havanın mevsim normallerinin 6-9 derece üstünde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yine bölgemiz Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illerinde sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölgemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgemiz genelinde tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Açıklamada ayrıca, sıcak çarpması olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.