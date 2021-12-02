Afyonkarahisar'da siber dolandırıcılıktan 7 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da, siber dolandırıcılıkla 451 bin 567 TL vurgun yapan 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan müracaatlar kapsamında yürütülen ' Bilişim Sistemine Girme ve Verileri Değiştirmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyenler hakkında çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar'da oturan bir kişinin sosyal medya hesabını ele geçiren ve 'kupon' paylaşımı yapan 2 kişi, yakalandı.

Türkiye genelinde toplamda 451 bin 567 TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.