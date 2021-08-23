Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücünün kolunda yanıklar oluştu.

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücünün kolunda yanıklar oluştu.

Yusuf Yavuz idaresindeki 03 VN 601 plakalı otomobil, Kaşımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil bir anda alev aldı. Çevrede bulunan esnafın da yardımı ile aracı söndürmeye çalışan sürücü Yavuz'un kolunda yanıklar oluştu.

Araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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