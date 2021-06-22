Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'dan Antalya'ya giden A.G. idaresindeki 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün, Damlalı Boğazı mevkisinde elektrik aksamında arıza çıktı.

Otobüsü durduran sürücü, 25 yolcuyu eşyalarıyla tahliye etti.

Tahliye sonrası yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yolcu otobüsü, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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