Afyonkarahisar'da seyir halindeki tur otobüsü yandı



AFYONKARAHİSAR'da tur otobüsü seyir halindeyken yandı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Denizli'den Karadeniz turuna gidenleri taşıyan Ali İnaslan yönetimindeki 20 PK 320 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangının çıkmasıyla yolcuları ve eşyalarını tahliye eden otobüs görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.



Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kilometrelerce konvoy oluşurken, trafik ekipleri kontrollü olarak konvoyun dağılmasını sağladılar. Yolcular ise başka araçlar memleketlerine gönderildi.