Afyonkarahisar'da seyir halindeki traktörün römorkundaki saman balyaları yandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, seyir halindeki traktör römorku üzerindeki saman yüklü balyalar alev aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, seyir halindeki traktör römorku üzerindeki saman yüklü balyalar alev aldı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Ramazan Arslan idaresindeki traktörün römorkundaki saman balyaları henüz sebebi bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Traktör sürücüsü Arslan, römorktaki yangını görünce yol kenarındaki bir dinlenme tesisine girerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römorktaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta durduğu sırada sürücülerin kornaya basarak, 'Römork yanıyor' diye uyardıklarını söyledi.

Römorktaki yangını görünce hemen dinlenme tesisine girerek itfaiyeyi aradığını aktaran Arslan, "Herhalde sigara attılar. Kırmızı ışığa kadar hiçbir sıkıntı yoktu.10 tane büyük balya samanım ve römorkum yandı. Köydeki çiftliğime gidiyordum." diye konuştu.

Kaynak: AA