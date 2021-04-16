Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Aydemir idaresindeki 15 FF 262 plakalı otomobil, Gökçealan köyü yolunda seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı.

Park ettiği otomobilden çıkan Aydemir, kendi müdahalesi sonuç vermeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alan otomobili söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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