Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi, 13 işçi yaralandı
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi, 13 işçi yaralandı - Haber

Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi, 13 işçi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis otobüsündeki 13 işçi, hafif yaralandı.

16.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:04
Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi, 13 işçi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis otobüsündeki 13 işçi, hafif yaralandı.

Kaza, saatlerinde ilçeye bağlı Eski Hamam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Kaplan'ın kullandığı 03 LG 676 plakalı servis otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan 13 kişi yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler