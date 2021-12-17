Afyonkarahisar'da servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi yaralandı

Afyonkarahisar'da servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde servis minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde servis minibüsün çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 03 KV 856 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Samiye B'ye çarptı.

Bir süre minibüsün önünde sürüklenen genç kız yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Samiye B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, servis minibüsü sürücüsü M.Ç. hakkında adli işlem yaptı.

Öte yandan kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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