Afyonkarahisar'da sel sularının altında kalan kovanlardaki arılar telef oldu Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel suları altında kalan kovanlardaki arılar telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel suları altında kalan kovanlardaki arılar telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaka köyünde iki gün önce etkili olan sağanak yağış sonrası bölgede oluşan selde İsmail Yalçın'a ait arı dolu 90 kovan suların altında kaldı.

Kovanlardaki yüzlerce arı da telef oldu.

Arı yetiştiricisi Yalçın, yaşanan olaydan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım talebinde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemede de sel sularının altında kalan 90 kovandaki arıların tamamının telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA