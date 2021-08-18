Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi
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Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, toplantıda oluşturulan raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizaat ulaştırılacağını ifade ederek; "2023 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluşu'nun 100.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, toplantıda oluşturulan raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizaat ulaştırılacağını ifade ederek; "2023 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluşu'nun 100. yılında dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dönemde şehirlerimizi kalkındırarak gelecekte çok daha güçlü Türkiye hedefine birlikte ulaşacağız" dedi

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehrim 2023 Afyonkarahisar Çalıştayı kapsamında Afyonkarahisar'da bir termal otelde bir araya gelen akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek, oda ve borsa başkanları ve iş insanları kentin gelişimine katkı sağlayacak talep ve önerilerini sundu. Çalıştay da konuşan Karaaslan, gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacaklarını söyledi. Karaaslan, "Hedef, 2023 diyoruz. 2023'ü sadece bir seçim olarak görmüyoruz açıkçası. 2023 Cumhuriyetimiz'in kuruluşu'nun 100. yılında aynı zamanda bu yüzyıl ile birlikte yeni bir başlangıcında arifesi olarak tanımladığımız ve bu başlangıçta dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dönemde şehirlerimizi kalkındırarak gelecekte çok daha güçlü Türkiye hedefine birlikte ulaşacağız. İnşallah buradan elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte hem parti politikalarımıza hem hükümetimizin çalışmalarına katkı sağlayacağız. Burada oluşturulan raporların bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilecektir. Dolayısıyla parti yönetimimizle tartışıp, konuştuk. Önümüzdeki döneme dair hem şehrimizin değerli belediye başkanı hem milletvekilleri hem il başkanı ile birlikte olacak değerlendirmelerle oluşturulan yol haritasına katkı sunacağından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla her birinizin fikri bizim için çok değerli. Bugün burada siyaseten farkı düşünceye sahip olan farklı pencerelerden hayata baktığımız ya da siyasete baktığımız veya Türkiye meselelerine baktığımız isimler olabilir ki, asıl istediğimiz de bu birlikteliktir, bu beraberliktir. Çünkü burada meselemiz şehir, meselemiz Afyonkarahisar, meselemiz Afyonkarahisar'ın geleceği. Dolayısıyla ülkemizin geleceği olunca aynı çatı altında buluşmak aynı ortak gaye ile konuşarak hareket etmek hakikaten bence sahip olduğumuz en değerli gücümüzdür."

Konuşmaların ardından basına kapalı olan olarak devam eden toplantı da katılımcılar, masalarında bulunan moderatörler eşliğinde talep ve önerilerinin yazabilecekleri bir anket çalışmasına katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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