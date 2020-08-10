Afyonkarahisar'da şehit mezarları yenilenecek Afyonkarahisar'da 60 günde 100 şehidin mezarının hem yenileyeceği, hem de çevre düzenlemelerinin tamamlanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 60 günde 100 şehidin mezarının hem yenileyeceği, hem de çevre düzenlemelerinin tamamlanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, 100 şehit mezarının yenileceğini kaydetti.

Bu vatan için şehit olmuş Mehmetçiklerin ebedi istirahatgahlarını yenileyeceklerini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"60 günde 100 şehidin mezarını hem yenileyeceğiz, hem de çevre düzenlemelerini tamamlayacağız. Onlar için ne yapsak az. Bu toprakları vatan kılmak için ağır bedeller ödedik ve halen ödüyoruz. Bu bedellerin en net göstergesi ise aziz şehitlerimizdir. Devlet olarak onların hatıralarını yaşatmak ve sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Bu kapsamda bu memleket için şehit olmuş vatan evlatlarımızın ebedi istirahatgahları için bir çalışmamız olacak. İlk etapta Afyonkarahisar'da bulunan 100 şehit mezarını yenileyeceğiz. Bunları yaparken çevre düzenlemesini ve bakımları da yapacağız. Şehitlerin aziz hatıralarına yaptığımız bu çalışmayla sahip çıkacağız. Onlar bu vatan için en kıymetli hazinelerinden, canlarından vazgeçtiler. Bizler onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun."

Şehit bilgi sistemi oluşturuldu

Vali Çiçek, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptıkları çalışmalardan bir tanesinin de internet üzerinden oluşturdukları Şehit Bilgi Sistemi olduğunu kaydetti.

Bu noktada ilk olarak arkadaşlar Afyonkarahisar'da bulunan tüm şehitlerin mezarlarını fotoğrafladıklarını dile getiren Çiçek, "250'den fazla şehit mezarımız fotoğraflanarak elektronik ortama aktarıldı. Bunlar yapılırken her şehit mezarının koordinatları oluşturuldu. Hazırladığımız 'www.afyoncbs.com' adlı internet sitemiz üzerinden şehitlerin tüm bilgileri yüklenerek tüm halkın insiyatifine sunduk. Siteye girdiğinizde hangi şehidin nerede bulunduğunu fotoğrafıyla birlikte görebilecek, onlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek. Şehitlerin aziz hatıralarını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA