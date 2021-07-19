Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
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Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde Hava Şehitliği Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde Hava Şehitliği Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulundu.

Sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelmeye başlayan şehit aileleri, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Aileler, şehitlerinin kabri başında hüzünlü dakikalar yaşadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, ülkenin bağımsızlığı, bayrağın dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Bizler, şehit anne babalarının bir evladı olarak, bu ziyaretlerde hem kandillerde hem de bayramlarda şehit kabirlerimize çiçek ve kendi hazırladığımız notları bırakıyoruz." dedi.

Şehit babası Süleyman Üye de evladının 5 yıl önce şehit olduğunu, bir bayramı daha buruk yaşayacaklarını söyledi.

Üye, karanfillerdeki notları görünce memnun olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi
Afyonkarahisar'da şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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