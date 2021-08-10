Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini artırdı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini artırdı.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Tınaztepe beldesindeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak ehliyet ruhsat bilgileri ile araçların takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya'ya seyahat eden yolcu otobüsü sürücüsü Ali Kaçar, AA muhabirine, şehirler arası çalışan otobüslerin sürekli denetlenmesinin kendileri içinde olumlu olduğunu ifade etti.

Trafik yetkilileri de Afyonkarahisar'daki 5 güzergahta 24 saat esasına göre yolcu otobüslerinin hız kuralları, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanma sürelerinin sürekli denetlendiğini belirtti.

Ekiplerin 04.00 - 07.00 saatlerindeki denetimlerde de yolcu otobüsü sürücülerini araç dışına davet ederek "uyku riskli kazalar"la ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Son dakika haberi: Etiyopya Başbakanı, tüm vatandaşları isyancılara karşı orduya katılmaya çağırdı
Son dakika haberi: Etiyopya Başbakanı, tüm vatandaşları isyancılara karşı orduya katılmaya çağırdı
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Lionel Messi Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:26:41. #1.14#

title