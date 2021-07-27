Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat Kara (28) idaresindeki 33 DOJ 78 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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