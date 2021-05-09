Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama
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Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama

Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da internet sitesi üzerinden sanal dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da internet sitesi üzerinden sanal dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir internet sitesi tarafından dolandırıldığını beyan eden çok miktarda şikayet tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Mart tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı. İnternet sitesi üzerinden firmaları internet arama motorlarında üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 3 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i örgüt lideri, 1'i lider yardımcısı ve 10'u çağrı merkezi çalışanı olmak üzere toplam 12 şüpheli iş yeri ve evlerine yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 253 uyuşturucu sentetik hap, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 22 cep telefonu, 17 SIM kart, 13'ü dizüstü 14 bilgisayar, tablet, harici disk, 3 USB bellek, sahte olduğu değerlendirilen 2 kimlik kartı ve 3 ajandaya el konuldu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, 7 Mayıs tarihinde 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldıkları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 1'i ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama
Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama
Afyonkarahisar'da sanal dolandırıcılık çetesi operasyonuna 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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