Afyonkarahisar'da sahte para ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 7 bin 450 lira sahte para ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 7 bin 450 lira sahte para ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde 7 bin 450 lira sahte para ele geçirdi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Y.G'yi, "parada sahtecilik suçu"ndan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz