Afyonkarahisar'da sahte gübre operasyonunda bir kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, sahte gübre satışı sattığı iddiasıyla bir kişiye adli işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merkeze bağlı Beyyazı beldesindeki bir adrese yaptığı baskında 21,5 ton katı gübre ile 2,2 ton sıvı gübre ele geçirdi.

Polis ekipleri, A.O.Ç'ye adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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