Afyonkarahisar'da sahte gübre operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da sahte gübre operasyonunda bir kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da sahte gübre operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, sahte gübre satışı sattığı iddiasıyla bir kişiye adli işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, sahte gübre satışı sattığı iddiasıyla bir kişiye adli işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merkeze bağlı Beyyazı beldesindeki bir adrese yaptığı baskında 21,5 ton katı gübre ile 2,2 ton sıvı gübre ele geçirdi.

Polis ekipleri, A.O.Ç'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da sahte gübre operasyonunda bir kişi yakalandı

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

 Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

 ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title