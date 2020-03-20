Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarından "evinde kal" çağrısı Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, ilçe devlet hastaneleri, 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek oldu.

AFSÜ ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, ellerinde "Biz sizin için buradayız siz de bizim için lütfen evde kalın" yazılı kağıtlarla paylaşımda bulundu.

112 Acil Servis Hizmetleri görevlileri de ellerinde "Bizler sizler için görev başındayız siz lütfen evlerinizde güvende kalın" yazılı paylaşımlarıyla kampanyaya destek verdi.

Kaynak: AA