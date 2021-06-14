Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar'da iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün öğle saatlerinde kenti bir kez daha etkisi altına alırken, yağıştan oluklardan akan sular ise adeta küçük şelaleleri anımsattı.

Afyonkarahisar'da iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün öğle saatlerinde kenti bir kez daha etkisi altına alırken, yağıştan oluklardan akan sular ise adeta küçük şelaleleri anımsattı.

Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün iki gündür yapmış olduğu sağanak yağış uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Sağanak yaklaşık 45 dakika boyunca aralıksız devam etti. Kent merkezinde vatandaşlar ıslanmamak için iş yerlerinin önlerine saklanırken, evlerinden hazırlıklı çıkan vatandaşlar da şemsiyelerine açarak yollarına devam etti. Kentin bazı noktalarında yağmurdan kaynaklı su birikintileri oluşması araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yetkililer özellikle bodrum katta bulunan iş yerlerini ve konut sahiplerine dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sultandağı ilçesi ve köylerinde de etkisi gösteren sağanak yağmur giderlerini taşmasına neden oldu.

Öte yandan sağanak yağış öğlenden sonra da kuvvetli rüzgarla birlikte devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı