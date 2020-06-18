Afyonkarahisar'da sağanak Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 3 saat süren yağışın neden olduğu selin dere yataklarından getirdiği çakıllı toprak ve iri kayaçlar, Koçbeyli ile Armutlu köyleri arasındaki yolun farklı noktalarında birikerek kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine Çay Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ekili arazilerdeki hasarın tespiti için çalışma yaptı.

Koçbeyli köyü muhtarı Arif Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapandığını kaymakamlığa bildirdiklerini belirterek, "İş makineleri bölgeye gelerek yolu açtı. Zarar gören tarım arazileri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespitinde bulunuyor. Selden dolayı arazileri zarar gören vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA