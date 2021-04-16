Afyonkarahisar'da şaftına kıyafetini kaptırdığı traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da traktörden düşen kadın, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da traktörden düşen kadın, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarık köyünde Fadime Tuzsuz (26) eşinin kullandığı traktörün şaftına kıyafetini kaptırdı.
Bu sırada yere düşen genç kadın, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzsuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz