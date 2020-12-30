Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde kent merkezinde ve çevre yollları üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ve trafikte de sürücüler güçlükle ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri sis dolayısıyla dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin kent merkezinde bir kaç gün daha devam edeceği ve öğlen satlerine kalmadan etkisini yitireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer