Afyonkarahisar'da "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliği

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 'RP Hastaları Farkındalık Günü' etkinliği

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece karası" olarak da bilinen göz hastalığına dikkati çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece karası" olarak da bilinen göz hastalığına dikkati çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilen "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliğinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Doğan ile Ankara Yüksek ihtisas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, hastalığı ve tedavi sürecini anlattı.

Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte bu hastalığı taşıyan kişilere karşı daha duyarlı olacağını ifade etti.

"Bugün RP hastalarının aslında ne kadar zorluk çektiklerini bir kez daha görmüş olduk." diyen Çiçek, şunları söyledi:

"Gerçekten zor bir hastalık. Bugünden sonra bu hastalık konusunda daha duyarlı olacağıma söz veriyorum. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

RP Hastaları Platform Yöneticisi Öznur Kırman da şu anda bu hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını belirterek, yaşadıkları sıkıntıları toplumda dile getirmek ve bu gen hastalığıyla ilgili kök hücre çalışmalarının ülkeye de gelmesini istediklerini söyledi.

Plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, bazı il müdürleri, STK temsilcileri ve RP hastaları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Perihan Savaş Serenay Sarıkaya
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:02:16. #1.14#
title