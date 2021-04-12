Afyonkarahisar'da "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliği

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece karası" olarak da bilinen göz hastalığına dikkati çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi ve Retinitis Pigmentosa (RP) Hastaları Platformu tarafından "gece karası" olarak da bilinen göz hastalığına dikkati çekmek, farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilen "RP Hastaları Farkındalık Günü" etkinliğinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Doğan ile Ankara Yüksek ihtisas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, hastalığı ve tedavi sürecini anlattı.

Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte bu hastalığı taşıyan kişilere karşı daha duyarlı olacağını ifade etti.

"Bugün RP hastalarının aslında ne kadar zorluk çektiklerini bir kez daha görmüş olduk." diyen Çiçek, şunları söyledi:

"Gerçekten zor bir hastalık. Bugünden sonra bu hastalık konusunda daha duyarlı olacağıma söz veriyorum. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

RP Hastaları Platform Yöneticisi Öznur Kırman da şu anda bu hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını belirterek, yaşadıkları sıkıntıları toplumda dile getirmek ve bu gen hastalığıyla ilgili kök hücre çalışmalarının ülkeye de gelmesini istediklerini söyledi.

Plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, bazı il müdürleri, STK temsilcileri ve RP hastaları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay