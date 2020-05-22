Afyonkarahisar'da rögar kapaklarını çalan 4 şüpheliden 2'si yakalandı Afyonkarahisar'da belediyenin kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da belediyenin kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Sülümenli beldesindeki kanalizasyon hattında bulunan 2 rögar kapağı çalındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediyenin ihbarı üzerine bölgede yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarındaki incelemeler sonucu, hırsızlık olayını A.D, A.Ö, S.A. ve İ.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerden A.D. ile A.Ö.'yü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.A. ile İ.Ç.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA