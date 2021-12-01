Afyonkarahisar'da restoran girişinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da restoran girişinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da restoran girişinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir restoran girişinde güvenlik görevlileri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - Afyonkarahisar'da bir restoran girişinde güvenlik görevlileri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Erkmen beldesinde İzmir yolu üzerindeki bir restoranın güvenlik görevlileri E.B.K, M.D. ve A.C.K. ile "damsız giremeyeceklerini" söyledikleri müşteriler S.E. ile S.K, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmenin güvenlik görevlileri M.D. ve A.C.K, müşterilerin araçlarına ateş etti.

Saçmaların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ettiği S.E. ile S.K, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri iş yerinin güvenlik görevlileri E.B.K, M.D. ve A.C.K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralılardan S.K, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. S.E'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadesine başvurulan işletme sahibi H.B. de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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