Afyonkarahisar'da refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde refüje devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alim İbik (22) idaresindeki 34 BFV 807 plakalı kamyonet, Bolvadin- Çay kara yolunda refüje devrildi.

Kazada, sürücü İbik ile araçtaki Tayyip Sivrikaya (28) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Kamyonet, Çay, Güncel, Haberler

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