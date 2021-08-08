Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şükrü Özen (49) idaresindeki 03 DF 972 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Dempaş kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacına çarptı.
Sürücü Özen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Özen'in cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz