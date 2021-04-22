Afyonkarahisar'da ramazan ayında "güllaç" ile "soğuk baklava" yoğun ilgi görüyor

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da tatlıcılar, ramazan ayında en çok güllaç ile soğuk baklava satışı yapıyor.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da tatlıcılar, ramazan ayında en çok güllaç ile soğuk baklava satışı yapıyor.

Kentte, tatlıcılar ramazan ayı dolayısıyla iftar sofraları için yoğun bir şekilde tatlı üretimi için mesai harcıyor.

Tatlıcı esnafı Salih Sayır, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla 50'ye yakın tatlı çeşidi imalatı yaptıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da 15 yıldır tatlı üretimi yaptıklarını dile getiren Sayır, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının en özel tatlısı güllaçtır. Hafif olmasından dolayı bu yılda çok tüketiliyor ve ilgi görüyor. Meyveli, Antep fıstıklı ve kaymaklısını yapıyoruz. Ancak bu yılın favorisi ise soğuk baklava. Onu da bu ramazan ayında Antep fıstıklısı ile cevizlisini yapmaya başladık. Müşterilerimiz de soğuk baklavayı çok sevdi. Satışları da güzel gidiyor."

Sayır, ramazan ayı dolayısıyla diğer tatlı çeşitlerinin de yoğun bir şekilde satışının yapıldığını anlattı.

Müşteri Zeki Tutan da ramazan ayı dolayısıyla ailece iftar sofrasında güllaç ve baklava başta olmak üzere sürekli tatlı tükettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz