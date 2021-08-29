Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
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Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı

Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Spor

Afyonkarahisar 6'ncı Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışı Zafer Kupası'nda 10 kategoride 105 at yarıştı.

Afyonkarahisar 6'ncı Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışı Zafer Kupası'nda 10 kategoride 105 at yarıştı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde 6'ncı Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışı Zafer Kupası Afyonkarahisar Valiliği, Kayıhan Belediyesi iş birliğinde düzenlendi. 10 kategoride yapılan yarışlarda 105 at yarıştı. Afyonkarahisar Mehter Takımı ve Halk Oyunları gösteri ekibinin sunumları ile başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Yapılan protokol konuşmalarının ardından yarışlara geçildi. At sahiplerinin yapılan kayıtlarının ardından başlayan yarışlarda 4-5 ve 6'lı gruplar halinde jokeyler rahvan şekilde yarıştı. İlk tur yarışlarını ilk iki sırada tamamlayan atlar final yarışına katılmaya hak kazandı.

Afyonkarahisar Rahvan At Spor Kulüp Başkanı Veysel Kökhasan, yarışlar hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar'ın rahvan at yarışlarının başkenti olacağına dikkati çeken Kökhasan, "Yarışma 10 kategoride 105 at ile yapılıyor. Türkiye'de neredeyse her yerinde at yarışı yapılıyor, 60-70 atla. Ama burada biz yarışmayı 105 at ile yapıyoruz. 'Afyonkarahisar tarihin, termalin ve zaferin başkenti' diyoruz ama biz rahvan atçılar olarak, Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda 4 nala ilerliyoruz" dedi.Rahvan at yarışlarını izlemek için gelen Erol Koçak, "6 yıldır Afyonkarahisar Kayıhan beldesinde yarışmaları izlemeye geliyoruz. Atlarımızı yarışlara katıyoruz. İzlemek için geldik buraya" diye konuştu.Afyonkarahisar'da esnaflık yapan ve yarışları izlemek için gelen Ali Günay ise "Hava güzel, güzel bir organizasyon, arkadaşlarla rahvan at yarışlarını izlemeye geldik. Bir yıldır bekliyorduk bu yarışları. Bugün de geldik" dedi.

Yarışlar akşam saatlerinde yapılacak olan finaller ile sona erecek. 

Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı
Afyonkarahisar'da rahvan at yarışları yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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