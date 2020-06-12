Afyonkarahisar'da PTT'den Babalar Günü indirimi PTT, Babalar Günü dolayısıyla APS ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacak.

PTT, Babalar Günü dolayısıyla APS ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacak.

PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Babalar Günü'ne özel 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA