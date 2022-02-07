AFYONKARAHİSAR - Pompalı tüfekle saldıran kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırdığı iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde Elif E. ile bir süre önce boşandığı Muhammet Ali Ö, Elif E'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Cemil A'nın evine gitmişti. Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Muhammet Ali Ö. ile Elif E, 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken Cemil A, balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açmıştı.