Afyonkarahisar'da polisten sokakta yatan kişiye yardım eli

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, soğuk havada sokakta yatan kişi, polis ekiplerince öğretmenevine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hastane Mahallesi'nde eski Emniyet Müdürlüğünün arkasında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adrese gittiğinde evsiz olduğu öğrenilen Osman D'nin (40) soğuk havada naylonun altında yattığını gördü.

Polis ekipleri, evsiz Osman D'yi arala ilçedeki öğretmenevine götürdü. Osman D. öğretmenevine yerleştirildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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