Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da görevli polise hakaret edip mukavemet gösterdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da görevli polise hakaret edip mukavemet gösterdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki vilayet kavşağında iki kişinin taşkınlık yaparak çevreye rahatsızlık verdiği bilgisi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekip, aşırı alkol alan Ş.K'nin yerde yüzüstü yattığını, diğer alkollü H.H.A'nın da ayakta olduğunu gördü.

Ş.K, sağlık ekibince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, H.H.A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan idari para cezası kesti.

Ekip aracıyla evine bırakıldığı esnada H.H.A, iki polis memuru ile devlet büyüklerine hakarette bulundu ve küfretti. Polis memurunun boğazını sıkmaya çalışarak zorluk çıkaran H.H.A, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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