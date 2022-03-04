Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Yenice Mahallesi 1178 Sokak'ta husumetlileri M.G'nin iş yeri ile M.Y'nin evine alkollü ve elinde bıçakla giden A.G, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

M.Y isimli kadının evinin kilidine zarar verdiği ileri sürülen A.G, polise bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen motosikletli polis ekiplerini elindeki bıçakla tehdit eden ve mukavemette bulunan A.G, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Güncel, Haberler

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