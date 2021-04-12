Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla yağma yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla yağma yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla yağma yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla Afgan uyruklu kişinin evinde nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla Afgan uyruklu kişinin evinde nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, A.T, F.K, A.N, M.N. ile C.B, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu M.N.G'ye (26) ait evi, temin ettikleri polis yeleği ve oyuncak silahla bastı.

M.N.G'yi ters kelepçe takarak yere yatıran şüpheliler, evdeki şeffaf renkli değerli taşları yağmaladı.

Olayın ardından M.N.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlıların adreslerine düzenlediği operasyonda suça konu 6 parça şeffaf renkli taş, 3 paket kenevir tohumu, esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan olaya karıştıkları iddiasıyla 2 firari şüphelinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mario Draghi Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ece Erken Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da polis yeleği ve oyuncak silahla yağma yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:36:37. #1.16#
title