Afyonkarahisar'da polis ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Amirliği polisleri, zorlu hava koşullarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan hayvanlar için sokak hayvanlarının toplu olarak bulunduğu parklar ve boş arazilere yem bıraktı.

Polis ekiplerinin çabaları vatandaşların takdiriyle karşılandı.