Afyonkarahisar'da polis ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Amirliği polisleri, zorlu hava koşullarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan hayvanlar için sokak hayvanlarının toplu olarak bulunduğu parklar ve boş arazilere yem bıraktı.

Polis ekiplerinin çabaları vatandaşların takdiriyle karşılandı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title