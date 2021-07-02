Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu

Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için 'gelin arabası' oldu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis otosu, polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı'nın mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis otosu, polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı'nın mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı, düğünlerinde gelin arabası olarak ekip araçlarını kullanmak istedi.

Bolvadin Kaymakamlığının izniyle birer gün arayla yapılan düğünlerde Egen ve Yiğitbaşı, süslenen ekip araçlarıyla nişanlılarını evlerinden aldı.

Kent merkezinde konvoyla gelin arabası olarak süslenen polis araçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çiftler, süslenen polis aracıyla, düğünlerine gitti.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, AA muhabirine, personelin mesleklerinin hayatının bir parçası olduğunu ve gerekli makamlardan alınan izinle ekip aracının süslenerek gelin arabası yapıldığını belirtti.

Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için 'gelin arabası' oldu
Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için 'gelin arabası' oldu
Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için 'gelin arabası' oldu
Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için 'gelin arabası' oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Müge Anlı Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:21:04. #1.15#

title