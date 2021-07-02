Afyonkarahisar'da polis aracı birer gün arayla iki personelin düğünü için "gelin arabası" oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis otosu, polis memuru Orkun Egen ile bekçi Gazi Yiğitbaşı'nın mutlu günlerinde "gelin arabası"na dönüştürüldü.